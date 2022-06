"Tahame koondada saarlasi üle maailma. Siia ei tule ainult saarlased, kes on võõrsile läinud, vaid ka need, kes elavad mandril. Aastatega on nendegi side kodupaigaga nõrgaks jäänud," ütles maavanem Ants Tammleht vahetult enne kultuurinädala "Saaremaa suvi" ja saarlaste kokkutuleku algust Saarte Hääles. 30 aastat tagasi tegi pilte fotograaf Mati Oolup. Saarlaste kokkutulekut meenutame ka eeloleva laupäeva Saarte Hääles.