Viigid korraldavad oma kodu taastamiseks heategevusliku kontserdi

Viikide õuel Muhus endise Kuivastu mõisa maadel on juba veebruarist saadik kestnud usin ehitustöö, et mullu jõulukuus tulekahjus pea täienisti hävinud kodu taastada. Oma pere liikmete, sõprade ja vabatahtlike abiga on jõutud palju. Maja seinte sõrestik on juba püsti ning üleeile ja eile korraldasid Viigid talgud, et katusefermid paika panna. Juba nädalavahetusel on kavas järgmised, 30–40 osalejaga talgud.