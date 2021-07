Kuressaare haigla ootab lapsi koroona vastu vaktsineerima

Terviseameti koroonakaart näitab, et kolmapäeva lõuna seisuga oli Saare maakonnas koroona vastu vaktsineeritud 24 last vanuses 12–15 eluaastat ehk 1,97% sellest vanuserühmast. Hiiumaal on selles eagrupis vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 26 last ehk 8,10% ja Läänemaal 36 ehk 4,16%.

Ida-Virumaal, kus vaktsineeritute osakaal on Eesti madalaim (30,5%), on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud 187 last vanuses 12–15 eluaastat ehk 3,39% sellest vanuserühmast.

Eesti kõrgeim on vaktsineeritud laste arv aga Harjumaal, kus kaitsesüsti saanuid on 3712 ehk 14,05%. Suurim vaktsineeritud 12–15aastaste osakaal on aga Tartumaal – 22,62% ehk 1596 last.

Vaktsineeritud täisealised. FOTO: Terviseamet

Vaktsineeritud alaealised. FOTO: Terviseamet

Kogu vabariigi keskmine vaktsineeritute osakaal 12–15aastaste laste seas on 11%. 16–17aastastest Saare maakonna noortest on vähemalt ühe vaktsiinisüsti saanud 69 ehk 12,95%.

Väiksem on see osakaal vaid Ida-Virumaal, 10,53%. Küll aga on vaktsineeritute arv seal 279. 16–17aastaste kaitsesüstitute osakaalu poolest juhib edetabelit Tartumaa 48,34 protsendiga (1515 noort). Hiiumaal on vaktsineeritud 37,42% sellest vanusegrupist ehk 58 noort, Harjumaal aga 36,50% ehk 3962 noort.

Kuressaare haigla infektsioonikontrolli õde Inga Adamson tuletab lapsevanematele meelde, et lapsi alates 12. eluaastast saab koroonaviiruse vastu vaktsineerida ka Saaremaal. Kaitsesüsti saamiseks Kuressaare haiglas tuleb end registreerida infotelefonil 5198 2986.

“Lapsi ja noori vanuses 12–17 aastat vaktsineerime siis, kui nimekirjas on neid koos piisav arv – 36 –, et Saaremaale Pfizeri vaktsiini tellida,” rääkis Adamson. Tema sõnul on selliseid vaktsineerimiskordi Kuressaare haiglas olnud juba neli, viies on kavas täna.

Kirja saab ennast panna nii eespool märgitud telefoninumbril kui ka digiregistratuuri kaudu.

Saare maakonna elanikest on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud 48,96%. Vähemalt ühe süsti on Saare maakonnas saanud 16 197 inimest, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 15 039 inimesel.

Eesti kõrgeim vaktsineeritute osakaal on Hiiumaal (61,64%). Järgnevad Tartumaa (52,38%), Jõgevamaa 49,27%. Saare maakonnale kuulub selles järjestuses neljas koht.