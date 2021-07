Vallavalitsus: Maxima parklat ei läbi tänav

Kas tegemist on parklaga või parklat läbiva tänavaga, arutavad inimesed sotsiaalmeedias ning sama küsimusega on pöördunud Saarte Hääle toimetuse poole ka lugejad.

“See on parkla, kus kehtib parema käe reegel,” kinnitas üks autojuht Facebooki grupis “Märgatud Saaremaal”. “Muidu peaks ju iga väljasõidu juures “Anna teed!” märk olema. Seda aga pole. Kui on tee ja eesõigust pole, kehtib ju ikkagi parema käe reegel.”

“Minule ütles kindlustusjuhtumi hindaja, et seal parema käe reegel ei kehti,” rääkis oma kogemusest teine autojuht. “See mis seal vahel, on tänav. Seega pead otse sõitvale autole igal juhul teed andma.”

Juhi sõnul arvas temagi varem, et tegemist on parklaga, ent interneti kaardirakendus Google Maps näitab, et seal asub tõepoolest tänav – nimega Niidu käik.