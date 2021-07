Uues õuduskomöödias tegutsev kratt on saarlase looming

“Kõige nauditavam oli see, et kogu võtteprotsess toimus väga vabas ja mõnusas atmosfääris,” rääkis Krete. “Leidsin end sageli mõtlemas: kas selline ongi minu töö?”

Kuigi Rasmus Merivoo täispika mängufilmi “Kratt” ametlikku treilerit on kinodes näidatud juba nädalaid, jõuab linateos ise ekraanile 30. juulil.

“Krati” operaator on Jako Krull, helirežissöör Jevgeni Berezovski, originaalmuusika autor Tauno Aints, filmi monteerisid Kristin Kalamees ja Rasmus Merivoo. Produktsioonifirma Tallifornia toodetud “Krati” kaasrahastajad on Eesti Filmi Instituut ja Kultuurkapital. Filmi levitab HeaFilm.

Saaremaa ühisgümnaasiumi vilistlase, kunstiakadeemia stsenograafia eriala lõpetanud Krete Tarkmehe kui filmikunstniku jaoks on “Kratt” tema esimene täispikk film. Tarkmehe viimase aja tähtsamad tööd on seotud Gerda Kordemetsa lavastatud komöödiaga “Professor sai värske õhu mürgituse” ning reedel Pärnus Koidula muuseumis esietendunud “Kihnu jenkaga”, mille on samuti lavastanud Kordemets.