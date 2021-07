Kuressaare golfialale kavandatakse elamukvartalit

Planeeringu eesmärk on muuta Merikotka tn 10 krundil osaliselt sihtotstarvet kahekorruseliste mitme korteriga elamute ehitamiseks, vajaliku infrastruktuuri rajamiseks, samuti teede ja parkimiskohtade määramiseks.

Arendaja tahab krundile püstitada 11 kahekorruselist korterelamut, neist kümme 8 korteriga ja üks 12 korteriga. Ühtekokku toob see Kuressaare eluasemeturule juurde 92 uut korterit. Kvartali ühte serva on planeeritud ka kaks üksikelamut.

Domus Kinnisvara regiooni juht Natali Leiten ütles, et kirjeldatud arenduse mõju saab olla ainult positiivne. Suureneb uute korterite arv ning seeläbi saavad inimesed võimaluse osta endale elamispind kaasaegses elamus.

“Kahjuks on Kuressaare linnas uusi korterelamuid ehitatud vähe ning olemasolevad jäävad juba ajale jalgu. Nende rekonstrueerimine on kulukas ja aeganõudev. Sellepärast on ka viimastel aastatel ehitatud korterelamute projektid olnud väga edukad,” lausus Leiten.