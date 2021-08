Valla kultuurinõunikuks saab Annikki Aruväli

Aruväli sõnul on ta senist tööd kultuurialal teinud suure rõõmu ja pühendumusega. “Uus ametikoht kultuuri- ja spordiosakonna meeskonnas loob võimaluse kultuuri teemadesse veelgi enam süveneda. Tunnen sellega kaasnevat vastutust ning teen oma parima, et olla toeks kõigile, kes Saaremaa kultuuriellu panustavad,” lausus ta.

Tartust pärit Annikki on lõpetanud Eesti muusika- ja teatriakadeemia instrumentaalpedagoogika erialal. Varem on ta õppinud Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias huvijuhi ja loovtegevuse õpetaja erialal. 2016. aastast on ta õpetanud Kuressaare muusikakoolis tšellot ja kontrabassi, alates 2017. aastast olnud Läänesaarte kammerorkestri produtsent ja aastast 2018 teinud erinevate kultuuriprojektide raames koostööd Saaremaa vallaga. Aastail 2017 ja 2019 pälvis ta Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi aastapreemia.