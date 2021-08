Lehelugeja peaks vist mäletama, et seitse aastat tagasi võitis austerlane Thomas Neuwirth lauluga "Rise Like a Phonix" eurovisiooni laulukonkursi. Toona esines mees laval transvestiidi ehk drag queen’ina Conchita Wursti nime all. Drag queen on inglise keeles meessoost isik, kes on riietanud end naiseks.