"Mõni nädal tuleb kuressaarlastel veel ilma kirikukellata läbi ajada," ütles kellameister Toomas Mäeväli . "Kuid tahaks loota, et kõik saab korda juba selle kuu lõpuks." Ta lisas, et tulevikus võib Kuressaare kesklinnas ka kaunist kellamängu kuulata.

"Planeeritud on vabalt kavandatav kellamäng. Klaviatuur on ju olemas ja esitada võib igasugust meloodiat," rääkis kellameister. "Võib-olla on Kuressaarel oma tunnusmuusika, mida aeg-ajalt kuulata soovitakse. Näiteks Rakvere Kolmainu kiriku jaoks kirjutas Arvo Pärt umbes minutipikkuse loo, mida sealsed kirikukellad nüüd esitavad."