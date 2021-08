Siseminister lubas pingutada päästjate palgatõusu nimel

Kohtumisel Kuressaare politseijaoskonna ja Kuressaare päästekomando meeskondadega arutati tõsiselt palgatõusu võimalusi. “Püüdsin nii hästi kui võimalik vastata aktuaalsetele küsimustele. Selge on, et vajame liikumist selles suunas, et tööle asuvate päästjate ja politseinike palk jõuaks Eesti keskmisest ette, mitte ei jääks maha. Midagi ei ole teha, pean selles osas pingutama,” resümeeris minister oma sotsiaalmeediapostituses.