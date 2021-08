Viikinginäituse animatsioon võitis auhinna

Muuseumi programmijuht Taniel Vares ütles, et animatsiooni esitas konkursile klipi valmistanud firma Velvet ning Mauritiuse ja Gruusia kõrval kolmanda koha võitmine on sellisel festivalil saavutus omaette.

Näituse kohta märkis Vares, et see on äärmiselt populaarne ja on tekkinud raskusi külastajate mahutamisega, mistõttu kehtestati näitusesaali korraga lubatavate inimeste piirarv. Samuti on väga populaarsed koos näitusega sündinud suveniirid.