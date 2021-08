Soome kirjanikul ilmus romaanisari Saaremaast

Paula on soome keeles kirjutanud 15 romaani, mis kõik kõnelevad tavaliste inimeste elust. Tema raamatute tegelased on toimetanud nii 12. sajandi Soomes ja Tallinnas kui ka 17. sajandi ja Teise ilmasõja järgsel Lapimaal. Peategelasteks reeglina naised, kelle kaudu autor näitab, kuidas eluraskustega toime tulla. Paula nendib, et inimesed pole aegade jooksul eriti palju muutunud. “Meid tõukab jätkuvalt tagant soov armastada ja olla armastatud, hoolitseda perekonna eest ja teha elus midagi märkimisväärset,” lausus ta.