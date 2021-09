Pärit Saaremaalt

Kunst on töö

Mõtlesin ka sellele, et me ei tea, milline on meie vastas istuva inimese elujoon ja millised punktid meid ühendavad, kas minevikus, olevikus või tulevikus. Ei teadnud me toona kumbki, ei maalija ega maalitav, et minu elutee viib Kuressaarde õpetajaks ja kokku lausa kahte kooli, kus kunsti õpetatakse.