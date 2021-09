Laupäeva hommikul kella poole kümne paiku sõid Ann ja Enn Meri mere poole avanevate akendega söögitoas hommikueinet. Paarisaja meetri kaugusel läks üksik kalamees jala kerge uduvinega kaetud ja tuulevaikuses peegelsiledasse merre võrke nõudma. Kahlamispükstega mehel tuli madala veeseisu tõttu tublisti kõndida. Merid on harjunud, et nende akende all liiguvad kalamehed või surfarid ega osanud toimuvale erilist tähelepanu pöörata.