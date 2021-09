Prisma võib laieneda Saaremaale

Prisma jaeketi maajuht Teemu Kilpiä ütles eile ajalehele Postimees, et uuel aastal plaanib Prisma avada neli uut kauplust: Raplas, Sauel, Maardus ja Harkus. Pealinnast väljapoole laieneva Prisma pikaajaline plaan näeb ette avada keskmiselt neli uut kauplust aastas.

Prisma Peremarket AS-i kommunikatsioonijuht Liina-Jaanika Seisler ütles, et Saaremaa on kindlasti üks neid kohti, mida Prisma laienemisplaane tehes hoolega silmas peab. "Töötame selle nimel, et pakkuda ka Saaremaa rahvale parimat valikut ja odavaid hindu," lausus Seisler.