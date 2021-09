Aastaid börsipaketiga elektrit ostnud tarbijad on juba tänavu jaanuarist pidanud murelikult jälgima päeva sees toimuvaid järske hinnahüppeid. Loodeti, et need on külma ilmaga seotud ajutised nähtused. Kevadel hind langeski, kuid seejärel hakkas uuesti üles kerima.