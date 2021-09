Neh, paerss oo viimne aeg kord majase lüia, et kui oo misestkid puudus või oo midad kodu ülearu, siis oo laadale asja. Tunaoome, neh siis kahessateistmendal, oo Külasemas laat ja sügisene vestival. Nõuke, kui sial igavuasta oln oo. Kellu kümnest akkab pihta ja ikka sial külakoja juures. Et võta aga sõbrad seltsi ja kõik robinal laadale.

Muhu valla mihklipääva laat oo Liiva keskväljaku pial 25-ndal. Kellu ühessast akkab. Kis tahab miskit müima minna, siis tuleks aga kohe nobesti Annelile elista, 50 37 407. Aga neh, ühel õigel laadal oo lusti muudkid kut paljast kauplemine. Pillilugusid suab kuulata, Ain Hannus, Suaremua mies tuleb oma lõõtsaga ja Siin Me Oleme oo ikka kohe terve pundi pillidega. Oad ja Eed tegavad kohvikud ja õnneluosi suab kua tõmmata. Nõnna et pange aga nobesti omad keldrid ja sahvreid kodu roise, et suaks täpsest kindlaks tiha, mis oo laadalt juure taris.