Sõrve sääre uuest hoonest kardetakse linnutapjat

Martinsoni sõnul pole pöialpoisid veel rändeks kogunenud, kuid eelmisel aastal tuli kõik suuremad aknad Säärel varustada kilekottidega, mis tuules lehvima ja laperdama hakkavad. “Eelmisel aastal oli surnud linde palju,” ütles Martinson, lisades, et aastati on suurtesse akendesse lendavade lindude hukkumine erinev. Kui on ilusad taganttuulega ilmad, läheb ränne tema sõnul kõrgelt üle ja probleemi pole. Päestlase nime kandva hoone akende pluss on siiski see, et need asuvad lõunapoolses küljes, mis ei ole lindude põhiline lennusuund.