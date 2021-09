▶ Kui Tesman loobub esialgse õiguskaitse nõudmisest, tähendab see, et vald võib minna Hariduse kooli ehitusleppesse ettevõttega Megaron-E. Aga mis saab edasi kohtuvaidlusest?

Täpselt nii. Kohtuvaidlus on hoopis järgmine teema. Kuna me osaleme kogu aeg riigihangetel, siis soovime me kindlasti arvamust. Ükskõik kust me selle siis saame, kas riigihangete ametist või ringkonnakohtust, seda ei ole veel otsustanud.