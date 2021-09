Rein Orn tähistab oma juubelit Kuressaare kuursaalis

Viimase suurema ülesastumise pikema muusikakavaga tegi Orn viis aastat tagasi, kui tähistas oma 70. sünnipäeva. "Tookord oli rõhuasetus aga veidi teine, sest avalikel esinemistel oli kavas peamiselt vaimulik ja klassikaline muusika," ütles Rein Orn. "Nüüd mõtlesin, et teen teistmoodi, et lõbusama muusikaga osa saab olema just avalik kontsert. Novembris-detsembris vaatan, mis saab klassikalise muusikaga osast."