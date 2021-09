Saarlastel on üle 5000 kassi-koera

Koeri on Saaremaa vallas registrisse kantud 2324 ja kasse 2745. Ülejäänud 15 looma on aga küülikud ja tuhkrud.

Möödunud aasta 14. septembrist kehtiv Saaremaa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri näeb ette, et alaliselt või peamiselt valla haldusterritooriumil peetavad loomad tuleb kanda lemmikloomaregistrisse. Saaremaa vallas peetakse loomade üle arvestust valla lemmikloomade registris, mis on osa kohalike omavalitsuste lemmikloomaregistrist .

"Üldiselt on nii, et kes endale ikka lemmiku on perre võtnud, see laseb kiiremas korras oma looma tervise veterinaararstil üle vaadata, parasiiditõrje teha, vaktsineerida ja kiibistada, misjärel ka loom lemmikloomaregistris registreeritakse," ütles Saaremaa vallavalitsuse järelevalveteenistuse juhataja Karel Koovisk.