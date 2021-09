Pöide osavallakogu tervitab Kübassaarele eluvaimu sissepuhumist

Ta tõdes, et otsustada ei saa ses küsimuses tegelikult ei Pöide osavallakogu ega ka Saaremaa vallavolikogu, sest lõpliku sõna ütleb ikkagi keskkonnaamet, kelle pädevuses on vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Üldplaneeringu muutmine läbi detailplaneeringu peab olema põhjendatud ja ranna kaitse-eesmärkidega kooskõlas.

Abivallavanem Jaan Leivategija sõnul vallavalitsus küll esitas Saaremaa volikogu tänasele istungile Kübassaare Kopli maaüksuse detailplaneeringu algatamise otsuse eelnõu, samas Leivategija eile aga ei välistanud, et see tuleb tagasi võtta.

"Praegu ootame keskkonnaameti seisukohta antud küsimuses," ütles ta. "Kui see tänase (eilse – toim) päeva jooksul meieni ei jõua, peame eelnõu päevakorrast maha võtma." Õnne Sööt märkis, et päris tõeseks ei saa pidada väidet, et viimase seitsme aastakümne jooksul pole Kübassaarel keegi elanud.

"Kui pidada aga silmas endisi talukohti, siis on Pöide piirkonna ajaloo talletaja Heino Kirs rääkinud, et enne sõda oli Kübassaare poolsaarel koguni 17 majapidamist," jätkas ta. "Neist kuus läks kruusakarjääri alla, kusjuures üks neist kohtadest oligi Kopli."

Saaremaa vallavolikogule on sel aastal arutamiseks esitatud kaks teineteisele vastanduvat eelnõu. Neist esimene oli, et detailplaneeringut mitte algatada. Seda arutas volikogu juba suvel. Toona arvasid rahvasaadikud, et kuna Kübassaarel on varem inimasustus olnud, ei peaks vald detailplaneeringu algatamisest kohe loobuma ja eelnõu saadeti teisele lugemisele.