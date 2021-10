Kahni juubeliaasta jõuab kulminatsioonini

Kuressaare raekojas astub 15. oktoobril kohaliku publiku ette norra arhitekt Per Olaf Fjeld, kes oma ettekandes käsitleb mõistatusliku Kahni põhjamaise mõju ja mõjutatuse teemat. Samal päeval avatakse Raegaleriis Abelardo Morelli fotoseeriate “Camera Obscura”, “Tent-Camera” ja “Construction” näitus. Neist viimane on valminud tänavu ja tuleb Kuressaares esmaesitlusele.

Samal päeval tuleb Roosevelti saarel Nelja Vabaduse Pargis (Four Freedoms Park) maailma esmaettekandele Maria Fausti Kahnile pühendatud muusikateos “Mo(nu)ment”. Fausti saateansamblis astuvad külalistena üles New Yorgi muusikud Peter Evans trompetil, Sam Kulik tromboonil ja Dan Peck tuubal.

19. oktoobril viib nimekas arhitektuuriajaloolane Christofer Herrmann New Yorgi arhitektuuripubliku virtuaalsele ekskursioonile Kuressaare linnusesse. Louis Kahni huvi linnuste vastu on üldteada, olgu need Orford, Chambord, San Gimignano, Carcassonne või mõni muu. Ent selle nimekirja või raja alguses on Kuressaare linnus, mille hoovis tärkas väikese Lou südames tungiv soov saada arhitektiks. Christofer Herrmanni hiljutised uurimused on toonud päevavalgele Kuressaare lossi ehitusmeistri Domenico da Cortona, kes mõjutas tervet Teutooni ordu ala, aga ka Kahni ennast.