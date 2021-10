Saaremaa rahvamajade juhid tahavad ühtset palgasüsteemi

Vallavolikogule ja volikogu kultuuri- ja spordikomisjonile saadetud pöördumises märgitakse, et rahvamajade juhatajatel ja kultuurikorraldajatel on töötasu väga erinev ning see tekitab ebavõrdsuse tunde. Palgamaksmine peaks käima ühistel alustel, arvesse võttes ka töötajate haridustaset ja kutsestandardit. Viimase aastaga on mitmed rahvamajade juhatajad tõstnud oma kutsestandardi tasemele 7, mis on SA Kutsekoda kehtestatud kõrgeim kutseaste.

Peaasi, et märgataks

Tornimäe rahvamaja juhataja Krista Riik FOTO: Erakogu

Üks pöördumise allkirjastanuid Tornimäe rahvamaja juhataja Krista Riik (fotol) ütles Saarte Häälele, et valla 16 rahvamajast on kaheteistkümnes juhataja brutopalk alla 1000 euro. “Eks igal vallal olid oma nägu ja prioriteedid,” selgitas ta ühendvalda kaasatulnud erinevusi. Samas on riigikogu poolt vastuvõetud “Kultuuripoliitika põhialustes aastani 2020” märgitud, et kõrgharidusega kultuuritöötajate sissetulekud peaksid täistööaja korral jõudma aastaks 2020 Eesti keskmise palga tasemeni. Statistikaameti andmetel oli tänavu II kvartalis Eesti keskmine töötasu 1538 eurot.

Riik ei toonud välja, kui suur palgatõus peaks Saaremaa vallas palkade ühtlustamisega kaasnema. “Peaasi, et meid ikka märgataks ja tähele pandaks,” lausus ta ja lisas, et vallavalitsuse kultuuriosakond on rahvamajade eest alati seisnud, kuid mis puutub juhatajate palkadesse, siis seni on ilmselt olnud pakilisemaid küsimusi.

Eelarvesse ei planeerita

Krista Riik märkis, et palkade ühtlustamine ei peaks kindlasti tähendama pelgalt seda, et madalamad tõstetakse kõige kõrgemaga ühele tasemele, vaid töötasu tuleks suurendada kõikidel juhatajatel ja kultuurikorraldajatel.