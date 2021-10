Politsei võttis lastel suitsud käest

Raun ütles, et e-sigarettide tõmbamine on küll kujunenud levivaks trendiks, ent noored kasutavad erinevaid tubakatooteid sageli kombineerituna. Levib ekslik arusaam, et e-sigarett on ohutum kui mõni muu tubakatoode. Lapsevanemad peaksid Rauna sõnul lastele rohkem selgitustööd tegema. Politsei julgustab ka õppeasutusi rohkem sekkuma, kui õpilast nähakse mõnda tubakatoodet tarbimas.