BBC veebilehel ilmunud loos antakse teada, et Rahvusvahelise Uurivate Ajakirjanike Konsortsiumi (ICIJ) eestvedamisel analüüsis enam kui 650 ajakirjanikku miljoneid faile, milles figureerivad umbes kolmkümmend praegust või endist kõrget valitsusjuhti ja riigipead ning enam kui 300 kõrgetasemelist poliitikut.

On dokumente, mis seovad näiteks Venemaa presidenti Vladimir Putinit salajase varaga Monacos või annavad teada, et Tšehhi peaminister, magnaat ja ettevõtja Andrej Babiš ei deklareerinud maksuparadiisis asuvat kompaniid (ingl k offshore company), mille omandis on kaks luksuslikku villat Lõuna-Prantsusmaal. Neil päevil toimuvad Tšehhis üldvalimised. Seega peaks varsti selguma, kas Pandora paberid nende tulemusi ka mõjutasid.