Lagunev Laidunina tuletorn vajab kiiret remonti

Üle 50 000 euro maksvate tööde rahastamiseks on ühing esitanud rahataotluse muinsuskaitseametile, selle tulemused peaksid selguma tuleva aasta esimeses pooles. Omaosaluse katteks küsib ühing Saaremaa vallalt 4010 eurot.

Ühingu esindaja Tõnis Tamme ütles Saarte Häälele, et 2003. aastal asutatud MTÜ on endise tuletorni ümbrust koristanud, korrastanud keldri, torni tipust on demonteeritud varisemisohtlikuks muutunud laternakupli alune betoonalusel terasest korrus ja edasise lagunemise peatamiseks paigaldatud ajutine varikatus.