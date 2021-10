Leisi rõõmustab kogukonnamaja üle

Rand, kes on kogukonnamaja perenaine, ütles, et kogukonna sünniks peab kogukonnal olema koht, kuhu koguneda ja nüüd on see Melsase maja näol olemas. “Seda maja olen mina kogukonnamajaks tahtnud sellest hetkest peale, kui ma siia apteeki pidama tulin,” lausus Rand, kelle sõnul kulus soovi täitumiseks kaks ja pool aastat. Mustjala maantee 3 asuvat hoonet tuntakse rahva seas kunagise omaniku järgi Melsase majana.