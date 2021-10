Südalinnas avati uus galerii

Näitus “Millest me mõtleme, kui ütleme arhitektuur” annab ülevaate büroo Alver Arhitektid kavandatud hoonetest, mille hulka kuulub ka 2003. aastal avatud Ferrumi kaubamaja Kuressaares. Tegu on Andres Alveri (fotol) ja Alver Arhitektide esimese isikunäitusega.

“See näitus on majadest sama palju, kui see on linnast. Uuest linnaruumist, mille kõige järjekindlam eestkõneleja arhitekt Andres Alver on aastakümnete jooksul olnud. Igal majal siin on mõte suuremas pildis ning ükski neist ei saaks olla kusagil mujal.