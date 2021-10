Saaremaa muuseumi projektijuht Tõnu Sepp tunnistas, et korraldajaga on tõesti mõned põhimõttelised eriarvamused. Suurim probleem on terve juuli kestev ehitustegevus, mille ajal toimuvad ka muuseumi ettevõtmised. “Restoranitelk paisub kui pärmi peal, ei kipu hästi ära mahtuma,” sõnas Sepp. Igal aastal tuleb muuseumil taastada muru, mille lõhuvad ära ooperifestivali teenindavad autod. “Vahel tundub, et läheb segamini, mis on püsiväärtus ja mis on ühekordne aktsioon,” lausus Tõnu Sepp.