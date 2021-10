Georg Otsa naised tulevad Kuressaarde

Slava Durnenkovi kirjutatud lugu räägib kuuest naisest, kelle elus on tähelepanuväärset rolli mänginud Georg Ots ja tema looming. “Kui palju Georg Otsast ka ei räägitaks, ikkagi jääb ta saladuseks. Võimatu on ratsionaalselt selgitada tema mõju kuulajatele, nagu ka inimeste fenomenaalset armastust Otsa vastu, mida näitavad kasvõi tonnide kaupa saadetud austajate kirjad,” rääkis tüki lavastaja Artem Ustinov.

Lavastuses mängivad Ülle Kaljuste (Eesti Draamateater), Riina Maidre, Külli Reinumägi, Katrin Pärn, Liis Haab ja Ingrid Margus. Ülle Kaljuste rääkis Kadi raadio “Keskpäevatunnile”, et on Georg Otsa ise väga lähedalt näinud – saatus pakkus Kaljustele võimaluse kõndida filmi massistseenis Otsa kõrval. See juhtus 1974. aastal filmi “Colas Breugnon” võtetel.

Otsa ligiolekut tajus Kaljuste ka selle lavastuse ettevalmistamisel. Nimelt on ühes stseenis vaja, et näitlejad jälgiksid justnagu mööduvat Georg Otsa. “Me ei suutnud seda kuidagi üheaegselt teha. Siis ütles lavastaja, et kõnnin ise teie eest mööda, et oskaksite oma pilku kaasa viia. Sel hetkel vaatasime, et ta sarnanes täielikult Georg Otsaga!” lausus Kaljuste.