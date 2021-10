Saaremaa vald ergutab majapidamisi biojäätmeid koguma

KIK-i taotluse järgi ostab vald 500 kiirkompostrit ja 200 biojäätmete kogumiseks mõeldud konteinerit, et jagada need Kuressaare linnas või valla tiheasustusaladel asuvatele eramajapidamistele ja kuni kümne korteriga korteriühistutele.

Vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel (pildil) ütles, et kindlasti kompostivad oma biojäätmeid paljud eramajapidamised, samuti on jäätmeid asunud kompostima ka paljud kortermajad, kuid mitmel pool on probleemiks, et seda tehakse lahtiselt, mis ei ole ehk just kõige meeldivam lahendus.