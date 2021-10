Kirjeldatud mured ei ole võõrad ka Kuressaare Nooruse koolis, mille hoolekogus on tehtud ettepanek moodustada vaimse tervise töögrupp. Viisakuse ja austuse puudumine, rüselemised bussipeatustes ja kooliaial, kooli ees ratastega väiksemate hirmutamine, keelatud ainete tarvitamine ja mitmed muud probleemid on viinud selleni, et lapsevanemad soovivad koostöös kooli õpilasesindusega jõuda laste riskikäitumise põhjusteni.