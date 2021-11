Kultuuriministri lahkumine kohalikke kultuurijuhte ei kurvasta

Saaremaa valla kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Kristel Peel ütles, et Anneli Otile oli väga oluline regionaalne teema ning Eestimaa eri piirkondade järeleaitamine ja arendamine. “Selles osas ma väga toetasin teda ja ootasin ka reaalseid samme,” märkis ta, lisades, et kontakte tal ministriga väga palju ei olnud.

“Küll aga teeme tihti koostööd tema juhitud ministeeriumiga ja paljude ametnikega sealt on meil väga hea koostöö. Kindlasti loodan, et see jätkub, olenemata ministrist,” sõnas Peel.

“Oti puhul on asi selles, et teda lihtsalt ei olnud olemas. Ta ei külastanud etendusi. Ja oli ka reedehommikusi kohtumisi ministriga, veebis, kus ministrit ennast ei olnud,” meenutas Rauk. Peamine Oti patt oli aga see, et ta ei kaitsnud valdkonda. “Me oleme täna olukorras, kus huvitegevus on lubatud. Teatrisse tulek mitte. Kas peaksime teatri huvitegevuseks nimetama?” küsis Piret Rauk.