MAAILM ⟩ Miks Läti taas lukku läks?

RASKUSTE EES: Läti peaminister Krišjānis Kariņš arvab, et praeguse kriisiolukorra on tekitanud elanikkonna vähene vaktsineeritus. Tekib aga küsimus, kes on selles süüdi? FOTO: theguardian.com

Läti elab üle koroonaviiruse uut pealetungi, haigestumise näitajad on seal vaat et maailma ühed kõrgeimad. Kuni novembri keskpaigani on riik sisuliselt lukus, kehtestatud on isegi komandanditund.