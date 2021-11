Viirus on nähtamatu oht millega võib kaasneda surm. Sekulariseerunud Lääne ühiskondades on surm tabuteema – midagi hirmsat, millega kõik lõppeb. Selle hirmu tõttu oleme me senises kriisis proovinud tegeleda vaid viirusest tingitud surma vältimisega. Me näeme vaid seda, kui mitu inimest haigestus ja suri täna ja kui mitu neid võib surra homme.

Seetõttu ei pruugi me näha, et meil on bioloogilise probleemi lahendamisel tekkinud poliitilised, õiguslikud, rahanduslikud, psühholoogilised, hariduslikud, majanduslikud jne probleemid. Need võimenduvad järjest, sest me keskendume vaid Covid-19 viirusega võitlemisele.

Tuli, et jääda

Kui me keskendume vaid Covid-19-vastasele võitlusele nii, nagu me seni oleme teinud – piirates ja vaktsineerima sundides –, siis me lõhume ja kurname oma ühiskonda. Selle tagajärjed on mõõtmatult suuremad, kui see viirus suudaks tekitada. Senised meetmed ei ole pakkunud meile pikemaajalist lahendust – me ehk suudame lühiajaliselt nakatumuse kõverat lamendada, kuid meil puudub võimalus kriisist väljumiseks.

Selleks, et tänasest kriisist välja tulla, peame me endale tunnistama tõsiasju, et: Koroonatüvega viirus on tulnud selleks, et jääda, ning järgmised tüved ja lained tulevad hoolimata sellest, mida me teeme.

Piirangud on vabade kodanikega riigis ajutine meede. Kui need kehtivad liiga pikalt, siis neid lihtsalt ei järgita.

Tänaste vaktsiinidega on vaktsineerimise mõju ajutine ja kaitsevõime liiga vähene, et Covid-19 ühiskonnast välja vaktsineerida. Meil on vaja tõhusamaid vaktsiine, mitte vaktsineerimise tõhustamist.

Surm on elu loomulik osa. Üksikisikule tragöödia, kuid ühiskonnale statistika. Piirangute ja sunni mõjud ühiskonnale on suuremad kui Covid-19 mõju.

Ravi ei tohi olla rängem kui haigus.

“Meil on vaja rahvast ühendavat eeskõnelejat.”

Täna näeme selgelt, et senised lahendused ei tööta. Alternatiivne lahendus Covid-19 toodud kobarprobleemidele oleks vaadata, mis töötab ja mis ei tööta ning mis on nende lahenduste hind ühiskonnale. Iga elu on isiklikus vaates hindamatu, kui ühiskondlikus vaates on igal elul ja tervisel hind. Me peame kaaluma ühiskondlikku kasu ja kahju. Tänaseks teame, et Covid-19-ga surnute keskmine vanus on võrdne keskmise elueaga ja enamasti olid surnutel kaasnevad haigused. Seega kasu sellest võitlusest on debateeritav ja pigem moraalne – me tunneme, et oleme midagi teinud.

Kahju on meil aga igapäevaselt näha – usaldamatus ühiskonnas ja ühiskonna lõhenemine, probleemid haridus- ja sotsiaalvallas ning vaimse tervisega, majanduslikud ja rahanduslikud probleemid jne. Need probleemid kasvavad eksponentsiaalselt, mitte ühtlaselt. Seega mida varem me mittetöötava strateegia välja vahetame, seda kasulikum ühiskonnale.

Ettepanekud kriisist väljumise strateegiaks: