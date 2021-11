Aasta parim mahetoit on Uustla talu grilljuust küüslauguga

Maatõu ainulaadsus seisneb selles, et ta on aretatud kohalikust põlistõust ja aegade katsumuste kiuste on tal säilinud rida tõuomaseid tunnuseid nagu valkjaspunane värvus, nudisus ja piima kõrge rasva-, valgu- ja suhkrusisaldus. Eesti maatõug on 1993. aastast ÜRO Toitlustus- ja Põllumajandusorganisatsiooni ülemaailmses ohustatud tõugude nimekirjas.