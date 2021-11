Kaablirikke tõttu jäid vooluta tuhanded elektritarbijad

Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp ütles Kadi raadio uudistele, et rike tekkis kell 9.57 ja elektrike brigaad uurib kohapeal, mis juhtuda võis.

Tema sõnul on mõjutatud kokku 2788 tarbijat. Põhjust ei osanud ta öelda, kuid see võib olla ilmastikuga seoses, seadmerike või kaevetöödest tingitud.

"Lähiajal oleme targemad, kui brigaad ringi on vaadanud," lisas ta.

Enne keskpäeva rääkis Puusepp Kadi raadiole, et ühele fiidrile tekkis maaühendus ja täpsemat rikkekohta otsitakse. "Maaühendus on näiteks siis, kui liinil on kolm juhet posti otsas ja üks neist kukub maha või juhet üleval hoidva traaversi peale," selgitas Eleringi spetsialist.