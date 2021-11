Tornimäe põhikoolis on koroonaviiruse vastu vaktsineerimist või haiguse läbipõdemist kinnitav Covid-tõend üle 90 protsendil personalist. Tõhustusdoosi saanuid on kuni pool töötajaskonnast.

“Meie väike kollektiiv on olnud väga tubli end vaktsineerima,” ütles direktor Raili Nõgu. “Need töötajad, kes kaitsesüsti veel saanud ei ole, on aga koroona läbi põdenud ja praktiliselt poolel teel, et kogu personal saaks vaktsineeritud.”