Abivallavanem Jaan Leivategija kirjutas Tesman Ehituse juhtidele Einar ja Lembit Soele, et ujula põrandal olevatest trappidest oleks vesi pidanud jõudma kanalisatsiooni ning ujula trapid ja torud tuli vastavalt lepingule uuendada. Nüüd selgus aga, et üks trapp ja toru jäid uuendamata ning basseini all teisel korrusel tekkis uputus.