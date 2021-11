"Tahtsin kirjutada lugu, mis areneks koos iseseisvuse taastanud vabariigiga,” ütles Müür. Tema idee oli, et Eestisse tuleb keegi, kes on siit eemal olnud. Nii sündiski tegelaskuju Kati, kes on nõukogude aja lõpupoole välismaale põgenenud pere laps. Ta tuleb tagasi ja püüab siin hakkama saada.

“Sõber, kes alati mu käsikirjad läbi loeb, võrdles seda “Õnne 13-ga”. Selles mõttes, et oma ülesehituselt on raamatus midagi sarnast, kuigi see pole teleekraanilt tuttava looga kuidagi sarnane ega seotud. Lugeja kulgeb tegelastega, nende murede ja rõõmudega läbi aastakümnete kuni tänasesse päeva. Ümbritsev ühiskond on selle lühikese aja jooksul kohutavalt palju muutunud ja seda üritasin ka näidata,” rääkis Müür.