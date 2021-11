Suurbritannias otsustati, et teatud kohtades neid siiski veel vajatakse. Tuhanded punast värvi telefoniputkad on kahekorruseliste busside kõrval Ühendkuningriigi vaat et üks tähtsamaid sümboleid ja visiitkaarte. Vaatamata digi- ja netiajastule on neid siiski otsustatud säilitada. Aga seda vaid juhul, kui on täidetud üks tingimus – need peavad ühiskonnale kasu tooma.