Tšelloõpetaja Annikki Aruväli siirdumine vallavalitsusse on pannud keerulisse olukorda Joosep Aaviku nimelise Kuressaare muusikakooli, kes otsib lahendusi, et tšelloõpe ei katkeks. Aruväli sõnul tema õpetajana jätkata ei saa, kuna seoses töökoha vahetusega on tema tööleping muusikakoolis lõppenud.