Oma kõnes avaldas ta veendumust, et sarnaselt kristlastega, kes aitavad ligimesi lihtsalt sellepärast, et nad on kristlased, mitte omakasupüüdlikust soovist taevasse pääseda, nii ka sõdurid võitlevad lahingus vapralt seepärast, et neile on oluline isamaa vabadus, mitte soovist medal rinda saada.