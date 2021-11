Kunagi ammu sai loetud “Seiklusjutte maalt ja merelt”, praegu loen uuesti üle Silver Anniko romaani “Rusikad”. Olen seda kunagi aastaid tagasi lugenud, aga praegu on mul käsil täiendatud raamat. Nüüd on sinna juurde tekkinud seda Eesti-värki, mis siis oli ju välja roogitud. Raamatus on küll palju looduse- ja olustikukirjeldusi, aga sõnakasutus on Annikol ladus.

Telekast vaatan põhiliselt History ja Discovery kanaleid, üldharivaid saateid. Ei tea, kas see on vanaduse veidrus, aga need on veidi huvitavamad asjad. Seebikaid ma ei vaata. Jõuludele peab ka juba vaikselt mõtlema hakkama. Lapsed on ümberringi, nendel on omad kingisoovid. Eks siis pea vaatama. Raske on küll, sest see valik on siin Saaremaal oluliselt kitsam. Kodu ma jõuluajaks ehtinud veel ei ole, kuigi osa seda juba teevad. Liiga vara! Minu jaoks see liiga vara ehtimine justkui devalveerib jõulud. Ma ei kujuta ette, kui kogu linna rahvas juba novembri lõpus kuuskedega ringi jookseks.

Marje Kessel FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Marje Kessel Kuressaarest: Minul on kogu aeg tuju hea. Olgu hall või valge aeg, ma ei näe, et ilm mind mõjutaks. Oled ju see, kes oled, ilma süüks meeleolu ajada ei saa. Kui on pime aeg, sära ise – siis lähevad ka su ümber tulukesed särama. Mis on eriti mõnusad tegevused – mulle meeldib kokata ja maalida. Nii üks kui teine on looming ning aitab end mõnusalt tunda ja probleemid – kui neid on – mõtetest eemale tõrjuda.

Kokata meeldib mulle igasuguseid asju. Alles hiljuti tegin uppunud taigna kooki, mida kunagi tegi ka mu kadunud vanatädi. Mäletan seda oma lapsepõlvest. Kui selle retsepti üles leidsin, olin nii õnnelik! See on nii hea kook isegi siis, kui on paar päeva seisnud. Uputad taina külma vee sisse ja ta kerkib poole tunniga vee peale. Tainasse läheb pakk võid – see teeb koogi heaks. Tagantjärele mõtlen: kuidas tädi seda tainast omal ajal küll uputas – siis ju kilekotte ei olnud.

Maalijana olen alles algaja. Teen alles natüürmorte, inimesi maalida on minu jaoks veel liiga keeruline. Hakkasin käima kursusel Rita Talalaeva juures Anne kunstistuudios. Algul ma ei julgenud tema juurde minna, sest kunstnikuna on ta minu jaoks iidol. Akvarell on kõige raskem tehnika, aga Rita on super õpetaja. Teen edusamme ja saan Ritalt kiita.