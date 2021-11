ÜLESKUTSE ⟩ Mardi- ja kadrisantide rahvaloendus on alanud!

Möödunud aastal pani end üle-eestilisel rahvaloendusel kirja 3909 mardi- ja kadrisanti. Mardi- ja kadriperesid oli kokku 373. Esmakordselt tuli üksikuid teateid, et sanditamas on käidud virtuaalkeskkonnas ning vabas õhus. Registreeritud sanditajate arv olnuks veelgi suurem, kui riigis poleks just kadrilaupäeva aegu olnud üks koroonaepideemia kõrghetki.

Tänavune loendus alles võtab tuure üles, hetkel on juba registreerunud 111 mardi- ja 50 kadrisantide seltskonda. Keskmiselt on märgitud sandipere liikmete arvuks 5. Praeguste andmete kohaselt on mardi- ja kadripäeva traditsioon olnud kõige populaarsem Harjumaal, järgnevad Rapla- ning Tartumaa. Nüüd, mil mardi- ja kadrilaupäev on selja taga ning sandivaim välja puhatud, on just paras aeg end rahvaloendusel kirja panna. Rahvaloendus jääb avatuks 30. novembrini ja täitmiseks vajaliku vormi leiab kodulehe www.hakkamesantima.ee avalehelt. Küsimustiku täitmine on imelihtne ja kiire, üles palutakse märkida, millises piirkonnas Eestis sanditamas käidi, kui suur oli sanditajate pere ning kas seda tehti traditsioonilisel või mõnel muul viisil.