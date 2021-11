Poole sajandi järel jõuab taas lavale Juhan Smuuli "Lea"

Kuressaare teatri juhatuse liige Piret Rauk ütles, et Smuuli näitemängu lavastamine on plaanis olnud juba üle kümne aasta, kuid erinevatel põhjustel on see ikka ja jälle edasi lükkunud. "Mõni aeg tagasi ajasime juttu Elar Vahteriga, kes samuti "Lead" mainis, ja kuna 2022 on Smuuliga seoses märgiline aasta, siis sündiski otsus tükk ära teha," lausus ta.