Tunnen juba, kuidas nii mõnelgi lugejal, kes ennast puudutatuna tunneb, läheb pulss kahesaja peale ja rusikas taskusse. Jah, muidugi pole see võrdlus suures plaanis kaugeltki nii äärmuslik.

Aga kui vaadata Saaremaa kontekstis, kus valla ülalpidamisel olevate muusikakoolide õpetajate palgad on Eesti väikseimad (1050 €/kuus), samas kui Eesti riigi poolt kehtestatud õpetajate miinimumpalk on 1350 €/kuus, ja esimese asjana hakatakse uues Saaremaa vallavolikogus tõstma juba niigi Eesti vallajuhtide palgataseme esireas olevate vallajuhtide palkasid, läheb endal rusikas taskusse ja hakkab piinlik.

Selleks, et saada muusikapedagoogiks, kes hakkab koolitama tulevasi pianiste, viiuldajaid, puhkpillimängijaid jne, peab alustama väga noorelt. Reeglina alustatakse 6–7-aastaselt. Samal ajal kui teised lapsed jooksevad sõpradega ringi, peab tulevane muusik pilli harjutama. Vähe sellest, et käid muusikakoolis, suvel on ka muusikalaagrid.