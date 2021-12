Olen rohelise jätkusuutliku kontseptsiooni tulihingeline eestvedaja. Meie armas pisike puhkemaja asub Vilsandi rahvuspargis, paar kilomeetrit maalilisest rannikust. Tänaseks oleme tegutsenud kaheksa aastat.

Kui puhkemaja lõime, siis meie jaoks oli algusest peale oluline mõelda jätkusuutlikult ja loodust hoides nii palju, kui vähegi võimalik. Hakkasin otsima, millised võimalused on ka meie puhkajatele tõestada: need väärtused on meile olulised.

Keskkonnasõbralik ei pea tähendama alati minimalistlikku puuonni metsas, vaid võib olla ka kvaliteetne ja kõigi mugavustega majutus.

Leidsin, et Eestis on selleks ainuke võimalus Green Key keskkonnajuhtimissüsteem ehk – taotlesime oma puhkemajale Rohelise Võtme märgise. Tänaseks on see märgis meil olnud seitse aastat. Soovime inspireerida ka teisi ettevõtjaid astuma samme rohelisema ettevõtluse poole. Mida me teeme ja kuidas meil läheb? Võin öelda: meil läheb väga hästi. Oktoober ei olnud meie jaoks madalhooaeg, vaid täiesti võrdne juulikuuga.

Saaremaal on konkurents majutusasutuste osas üsna tihe. Ainuüksi Puhka Eestis andmebaasis on üle 250 ööbimiskoha, Eestis tervikuna on üle 1500. Puhkaja peab alati tegema valikuid, valimisel on alati puhkaja jaoks oluline see, et asutus oleks nähtav ja kiiresti leitav, puhkaja ei suuda nii paljusid majutusasutusi läbi kammida.

Täna oleme oma puhkemajaga Saaremaa statistikat vaadates Puhka Eestis andmebaasis Pädaste mõisa järel kõige vaadatum majutusasutus.

Keskkonnasõbralik ei pea tähendama alati minimalistlikku puuonni metsas, vaid võib olla ka kvaliteetne ja kõigi mugavustega majutus. Algusest peale on meie jaoks hästi oluline olnud, et meie juurde jõuaksid looduse ja keskkonna suhtes hoolivad inimesed, kes on ka meie äri suhtes hoolivad. Nimetame neid naljaviluks kuldklientideks.

Kuid loomulikult ei jõua meie juurde kõik sellised tulihingelised rohelised. Eestlaste keskkonnateadlikkus on teadaolevalt ikkagi üsna madal, aga oma klientidele proovime keskkonnasõbraliku käitumise hästi lihtsaks teha.

Elementaarne on meie jaoks ka keskkonnasõbralike puhastusvahendite kasutamine, mida tegelikult võiksid ju kõik ka kodudes ja ettevõtetes kasutada. Need on kõige lihtsamad asjad ja tänapäeval ka lihtsasti kättesaadavad.

Pakume tasuta jalgrattaid, et inimesed sõidaks meie piirkonnas ringi, avastaks meie pärandkultuuri, et tekiks kontakt kohaga. Loomulikult on ka raamatute valik, mida me pakume, on pisike nügimine.