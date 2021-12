Uus nädal algab krõbedalt ja lõppeb sulaga

Esmaspäeval taandub kõrgrõhkkond Põhja-Euroopast Venemaa põhjaalade poole ja madalrõhkkond laieneb servaga Balti riikide kohale. Mõnes kohas sajab lund, aga sadu on enamasti nõrk. Öö on veel tugeva kirde- ja idatuulega, päeval nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal laialdaselt -20°C ümbrusse, tuulele avatud rannikul jääb -10°C lähedale, päeval tõuseb -12..-17°C-ni, üksnes tuulele avatud rannikul tõuseb üle -10°C.

Teisipäeval laieneb põhja poolt kõrgrõhuvöönd Eesti kohale. Sajuhooge on hõredalt, mõnes kohas muutub ka taevas selgemaks ning öö on ikka külm, temperatuur langeb alla -15°C, kohati alla -20°C, päeval jääb laialdaselt alla -10°C, saartel ning mandri lääne- ja põhjarannikul tõuseb -5..-8°C-ni.

Kolmapäeval tugevneb kõrgrõhuala ja ilm on suurema sajuta. Tuul on võrdlemisi nõrk. Selgineva taeva all langevad öised miinimumid -20°C, Lääne-Eestis võib veidi leebem olla, päeval tõuseb saartel ja läänerannikul -5°C lähedale, mandri sisealadel jääb alla -10°C.

Laupäeva öösel liigub madalrõhulohk üle Eesti. Algul sajab lund ja tuiskab, seejärel muutub sadu vesisemaks ja jäiteoht on suur. Õhutemperatuur tõuseb lääne poolt alates järk-järgult üle 0°C. Päeval valitseb tõenäoliselt juba sulailm. Sadusid on hõredamalt, need on nõrgemad ja vesised. Puhub tugev lõunakaare tuul.